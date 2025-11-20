Казахстанские фехтовальщики обыграли Саудовскую Аравию и завоевали золото Исламских игр
Мужская сборная Казахстана по фехтованию завоевала золото Исламских игр в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.
В составе команды выступили: Кирилл Проходов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов. В финале в дисциплине шпаги команда оказалась сильнее Саудовской Аравии. Противостояние завершилось со счётом 45:29.
Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.
Саудовская Аравия шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).
Казахстан в общекомандном медальном зачёте Игр занимает шестое место. В копилке сборной — 13 золотых, 16 серебряных и 17 бронзовых медалей.
