Казахстанские фермеры готовы осваивать новые маркетплейсы – Екатерина Смышляева

Развитие цифровых торговых площадок откроет дополнительные возможности для казахстанских сельхозпроизводителей, а ключевым условием их успешной работы станет доступная логистика. Такое мнение высказала депутат Курултая Екатерина Смышляева в кулуарах после Послания Президента Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам депутата, цифровые платформы должны быть удобными как для производителей, так и для покупателей.

«Мы понимаем, что мало продать на платформе, нужно ещё и доставить до точки. И вот здесь наши жители не только должны в реализации участвовать, то есть реализуя свои товары, но и иметь доступ к таким площадкам для того, чтобы их приобретать», — отметила Смышляева.

Отвечая на вопрос о готовности сельхозпроизводителей пользоваться новыми цифровыми сервисами, она подчеркнула, что многие фермеры уже успешно продают свою продукцию через интернет.

«Вы сильно недооцениваете наших сельхозпроизводителей. Я вам хочу сказать, что сейчас в части цифровой грамотности в том числе, если вы заметите, обычные социальные сети откроете, то там огромное количество вариантов различной продукции продаётся достаточно успешно. Поэтому я не думаю, что возникнет проблема с освоением цифровых технологий или размещением товара», — сказала депутат.

По её мнению, адаптация интерфейсов под потребности сельских жителей не потребует сложных технологических решений.

«Главное, чтобы такие площадки были. Плюс интерфейсы — это дело, знаете, последнее, наверное, которое очень легко адаптировать под любую аудиторию», — пояснила она.

При этом Смышляева считает, что основное внимание необходимо уделить доставке товаров и развитию инфраструктуры.

«Сейчас главное, чтобы такие площадки появились, и на них начался активный товарооборот», — подчеркнула депутат.

Она также отметила, что к разработке цифровых торговых площадок могут подключиться различные отечественные компании, включая технологические стартапы.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости создания цифровой экономики на основе искусственного интеллекта.