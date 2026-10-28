Казахстанские фермеры готовы осваивать новые маркетплейсы – Екатерина Смышляева
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Развитие цифровых торговых площадок откроет дополнительные возможности для казахстанских сельхозпроизводителей, а ключевым условием их успешной работы станет доступная логистика. Такое мнение высказала депутат Курултая Екатерина Смышляева в кулуарах после Послания Президента Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент BAQ.KZ.
По словам депутата, цифровые платформы должны быть удобными как для производителей, так и для покупателей.
«Мы понимаем, что мало продать на платформе, нужно ещё и доставить до точки. И вот здесь наши жители не только должны в реализации участвовать, то есть реализуя свои товары, но и иметь доступ к таким площадкам для того, чтобы их приобретать», — отметила Смышляева.
Отвечая на вопрос о готовности сельхозпроизводителей пользоваться новыми цифровыми сервисами, она подчеркнула, что многие фермеры уже успешно продают свою продукцию через интернет.
«Вы сильно недооцениваете наших сельхозпроизводителей. Я вам хочу сказать, что сейчас в части цифровой грамотности в том числе, если вы заметите, обычные социальные сети откроете, то там огромное количество вариантов различной продукции продаётся достаточно успешно. Поэтому я не думаю, что возникнет проблема с освоением цифровых технологий или размещением товара», — сказала депутат.
По её мнению, адаптация интерфейсов под потребности сельских жителей не потребует сложных технологических решений.
«Главное, чтобы такие площадки были. Плюс интерфейсы — это дело, знаете, последнее, наверное, которое очень легко адаптировать под любую аудиторию», — пояснила она.
При этом Смышляева считает, что основное внимание необходимо уделить доставке товаров и развитию инфраструктуры.
«Сейчас главное, чтобы такие площадки появились, и на них начался активный товарооборот», — подчеркнула депутат.
Она также отметила, что к разработке цифровых торговых площадок могут подключиться различные отечественные компании, включая технологические стартапы.
Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости создания цифровой экономики на основе искусственного интеллекта.
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