Казахстанские команды триумфально выступили на чемпионате по дрон-футболу
Школьники из Астана и Актобе успешно выступили на международном чемпионате по дрон-футболу в США. Казахстанские команды завоевали золотые медали и заняли весь пьедестал в одной из дисциплин турнира.
Казахстанские школьники завоевали первые места на международном чемпионате FIDA USA Drone Soccer Championship, который проходил в Палм-Спрингс, передает BAQ.KZ.
В соревнованиях приняли участие более 100 команд из 17 стран мира. Казахстан представили пять команд - четыре из Астаны и одна из Актобе.
Казахстанцы выиграли золото в двух дисциплинах
В индивидуальной дисциплине Super Pilot первое место занял ученик 9 класса школы №8 Астаны Амантай Арсен.
Под руководством тренера Жанибека Ражабова школьник сумел опередить соперников в одной из самых сложных категорий турнира.
Второе место в этой же дисциплине занял ученик 8 класса столичной школы №82 Хайралла Айсултан. Его тренером выступил Динмухамед Орынбасар.
Казахстан занял весь пьедестал
В командной категории Drone Soccer Class 20 казахстанские команды заняли все призовые места.
Победителем стала команда Kemel Bilim из Актобе под руководством тренера Амангоса Еламана Бауыржанулы.
Второе место заняла школа №8 из Астана, третье - школа №82.
По итогам турнира казахстанские команды также показали лучший результат в категории Class 40, где используются более крупные дроны.
К соревнованиям готовились больше года
Подготовка к чемпионату продолжалась более года. Перед поездкой в США команды прошли национальный отбор в Астане, а затем защищали заявку на участие перед международной федерацией FIDA.
"Для меня это одна из первых по-настоящему больших международных побед казахстанского дрон-футбола. Я безмерно горжусь каждым учеником и каждым тренером", - отметил директор Kazakhstan Drone Soccer Association Алихан Рыспай.
Что такое дрон-футбол
Дрон-футбол - это командный технологический вид спорта, где участники управляют дронами в защитной сфере и пытаются забить гол, пролетев через кольцо соперника.
Матчи проходят в формате 5 на 5: один атакующий пилот и четыре защитника.
Соревнования делятся на категории в зависимости от размера дронов. Наиболее популярные - Class 20 и Class 40. Чем меньше дрон, тем сложнее управление и выше требования к точности пилотирования.
