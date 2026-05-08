Казахстанские команды триумфально выступили на чемпионате по дрон-футболу

Казахстанские школьники завоевали первые места на международном чемпионате FIDA USA Drone Soccer Championship, который проходил в Палм-Спрингс, передает BAQ.KZ.

В соревнованиях приняли участие более 100 команд из 17 стран мира. Казахстан представили пять команд - четыре из Астаны и одна из Актобе.

Казахстанцы выиграли золото в двух дисциплинах

В индивидуальной дисциплине Super Pilot первое место занял ученик 9 класса школы №8 Астаны Амантай Арсен.

Под руководством тренера Жанибека Ражабова школьник сумел опередить соперников в одной из самых сложных категорий турнира.

Второе место в этой же дисциплине занял ученик 8 класса столичной школы №82 Хайралла Айсултан. Его тренером выступил Динмухамед Орынбасар.

Казахстан занял весь пьедестал

В командной категории Drone Soccer Class 20 казахстанские команды заняли все призовые места.

Победителем стала команда Kemel Bilim из Актобе под руководством тренера Амангоса Еламана Бауыржанулы.

Второе место заняла школа №8 из Астана, третье - школа №82.

По итогам турнира казахстанские команды также показали лучший результат в категории Class 40, где используются более крупные дроны.

К соревнованиям готовились больше года

Подготовка к чемпионату продолжалась более года. Перед поездкой в США команды прошли национальный отбор в Астане, а затем защищали заявку на участие перед международной федерацией FIDA.

"Для меня это одна из первых по-настоящему больших международных побед казахстанского дрон-футбола. Я безмерно горжусь каждым учеником и каждым тренером", - отметил директор Kazakhstan Drone Soccer Association Алихан Рыспай.

Что такое дрон-футбол

Дрон-футбол - это командный технологический вид спорта, где участники управляют дронами в защитной сфере и пытаются забить гол, пролетев через кольцо соперника.

Матчи проходят в формате 5 на 5: один атакующий пилот и четыре защитника.

Соревнования делятся на категории в зависимости от размера дронов. Наиболее популярные - Class 20 и Class 40. Чем меньше дрон, тем сложнее управление и выше требования к точности пилотирования.