Казахстанские комбайны экспортируют в Таджикистан, Грузию и Узбекистан

По итогам 2025 года производство сельскохозяйственной техники в Казахстане увеличилось на 22,3% по сравнению с 2024 годом.

В стране выпуском сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники занимаются 40 предприятий и производств. Основная часть выпуска приходится на сельскохозяйственные машины – 72,5% от общего объема.

Выпустили более 1,2 тысячи комбайнов

В 2025 году в Казахстане произвели 1 236 зерноуборочных комбайнов. Это на 13,7% больше, чем годом ранее.

Почти половину всех комбайнов выпустили в Акмолинской области – 47,9% от общего объема. На Костанайскую область пришлось 32%, на Северо-Казахстанскую – 18%.

Казахстанские комбайны идут на экспорт

За первое полугодие 2025 года Казахстан экспортировал девять зерноуборочных комбайнов, а по итогам всего года – 16 единиц.

Основными покупателями стали Таджикистан, Грузия и Узбекистан.

По данным производителей, в дальнейшем экспорт казахстанской сельхозтехники планируется увеличивать.

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