Казахстанские комбайны экспортируют в Таджикистан, Грузию и Узбекистан
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По итогам 2025 года производство сельскохозяйственной техники в Казахстане увеличилось на 22,3% по сравнению с 2024 годом.
В стране выпуском сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники занимаются 40 предприятий и производств. Основная часть выпуска приходится на сельскохозяйственные машины – 72,5% от общего объема.
Выпустили более 1,2 тысячи комбайнов
В 2025 году в Казахстане произвели 1 236 зерноуборочных комбайнов. Это на 13,7% больше, чем годом ранее.
Почти половину всех комбайнов выпустили в Акмолинской области – 47,9% от общего объема. На Костанайскую область пришлось 32%, на Северо-Казахстанскую – 18%.
Казахстанские комбайны идут на экспорт
За первое полугодие 2025 года Казахстан экспортировал девять зерноуборочных комбайнов, а по итогам всего года – 16 единиц.
Основными покупателями стали Таджикистан, Грузия и Узбекистан.
По данным производителей, в дальнейшем экспорт казахстанской сельхозтехники планируется увеличивать.
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