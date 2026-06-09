Казахстанские компании могут попасть под новый пакет санкций ЕС против России

Евросоюз готовит 21-й пакет санкций против России, в который могут войти ограничения в отношении компаний из Казахстана. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на своей странице в социальной сети X, сообщает BAQ.KZ.

По словам Каллас, новый пакет направлен на дальнейшее ослабление российской военной экономики и борьбу с обходом уже действующих санкций.

"Мы также нацеливаемся на компании, оказывающие поддержку российскому военно-промышленному комплексу. Новые ограничения затронут более 30 субъектов, связанных с производством беспилотников, а также предусматривают экспортный контроль в отношении 50 компаний, включая организации, базирующиеся в Китае, Турции, Кыргызстане, Казахстане, ОАЭ и Индии", – написала она.

Кроме того, Евросоюз намерен ограничить экспорт ряда материалов и технологий, которые могут использоваться российской промышленностью. Речь идет, в частности, о никелевых порошках, металлах и высокоэффективных сплавах.

Под ограничения также может попасть импорт отдельных товаров, включая автокомпоненты, некоторые виды руд драгоценных металлов и химическую продукцию.

Как подчеркнула Каллас, предлагаемые меры также предусматривают новые ограничения против банков, производителей вооружений, нефтетрейдеров, нефтеперерабатывающих предприятий и операторов криптовалют, которые, по мнению ЕС, помогают России получать доходы и обходить санкционный режим.

Пока Еврокомиссия не опубликовала полный список компаний, которые могут попасть под новые ограничения. Решение по 21-му пакету санкций должно быть согласовано всеми государствами-членами Евросоюза.

Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности - вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас посещала Казахстан 28 марта 2025 года. Тогда она встречалась с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

В ъоде встречи особое внимание было уделено расширению торгово-экономического взаимодействия, в частности, в сферах энергетики, промышленности, цифровизации и реализации крупных инфраструктурных проектов. Одним из ключевых направлений стала дальнейшая работа по развитию Транскаспийского транспортного коридора.

Кая Каллас подчеркнула, что Казахстан первым среди стран региона подписал Соглашение о расширенном партнёрстве и сотрудничестве с ЕС, что подтверждает высокий уровень двусторонних отношений. Она также объявила о начале процедуры по заключению соглашения об упрощении порядка выдачи виз между Европейской Комиссией и Казахстаном.

"То, что Казахстан первым из стран региона подписал соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом, служит подтверждением высокого уровня развития двусторонних отношений", - подчеркнула Кая Каллас.

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