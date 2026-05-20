Стало известно, на каком этапе переговоры по визам с ЕС

В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан сообщили о продолжающихся переговорах по упрощению визовых требований с странами Шенгенской зоны, передаёт BAQ.KZ.

Как отметили в ведомстве, уже состоялись два раунда переговоров - в декабре в Брюсселе и в феврале в Астане.

"По визовому режиму, вернее, по упрощению визовых требований ведутся переговоры. Уже прошли два раунда переговоров - в декабре в Брюсселе и в феврале в Астане. В ближайшее время ожидается проведение третьего раунда, поэтому мы на пути, процесс идет. Как будут хорошие новости, предоставим дополнительную информацию", - сообщили в МИД РК.

В министерстве пояснили, что речь идёт об упрощении процедур для граждан третьих стран, не входящих в Шенгенскую зону.

В МИД подчеркнули, что работа по данному направлению продолжается.

Как Казахстан шел к упрощению виз с ЕС

Переговоры между Казахстаном и Европейский союз по упрощению визового режима продолжаются уже несколько лет. За это время стороны неоднократно заявляли о намерении облегчить получение шенгенских виз для казахстанцев.

Еще в мае 2022 года в Министерстве иностранных дел Казахстана заявляли о намерении добиться снижения стоимости шенгенской визы для граждан страны. Поводом для обсуждения стал вопрос казахстанца на портале "Открытое правительство", который обратил внимание, что консульский сбор за шенгенскую визу для граждан Казахстана составляет 80 евро, тогда как для россиян - 35 евро.

Тогда глава МИД РК Мухтар Тлеуберди сообщил, что Казахстан прорабатывает вопрос либерализации визового режима с ЕС.

"В настоящее время Казахстаном прорабатывается вопрос либерализации визового режима со странами Европейского союза, включая вопрос по снижению консульского сбора за выдачу шенгенской визы", - говорилось в ответе министра.

МИД заявил о планах облегчить визовый режим

10 марта 2023 года заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко сообщил, что Казахстан рассчитывает начать переговоры по облегчению визового режима с ЕС.

"Одним из ключевых показателей работы МИД является расширение безвизового пространства для граждан Казахстана. Мы рассчитываем на скорейшее начало переговоров об облегчении визового режима для наших граждан, как это предусматривает Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС", - заявил Роман Василенко.

Он также напомнил, что Евросоюз остается крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана. По его словам, на долю ЕС приходится около 30% внешней торговли страны.

Март 2025 года: Евросоюз начал процедуру по упрощению виз

28 марта 2025 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности - вице-президентом Европейской комиссии Кая Каллас.

Во время встречи Кая Каллас заявила о начале процедуры по заключению соглашения об упрощении порядка выдачи виз между Европейской комиссией и Казахстаном.

"То, что Казахстан первым из стран региона подписал соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом, служит подтверждением высокого уровня развития двусторонних отношений", - подчеркнула Кая Каллас.

Касым-Жомарт Токаев тогда положительно оценил эту новость.

"В Казахстане воспринимают данную новость очень позитивно, поскольку этот шаг открывает широкие возможности для укрепления межличностных контактов и деловых связей с европейскими государствами", - отметил Президент.

Стали известны детали будущего соглашения

8 апреля 2025 года в МИД Казахстана сообщили, что Казахстан и ЕС планируют подписать соглашение о взаимном упрощении визовых требований.

Как уточнили в ведомстве, государства-члены Евросоюза уже одобрили мандат на проведение переговоров и предоставили его Европейской комиссии.

