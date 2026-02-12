Сенат Парламента РК ратифицировал Соглашение об урегулировании прав собственности и Договор о предоставлении в аренду земельных участков в Иссык-Кульской области Кыргызстана. Документы создают единые правовые условия для функционирования казахстанских курортно-рекреационных объектов на территории соседнего государства, передает BAQ.KZ.

По соглашению, Казахстан сохраняет право собственности на четыре объекта – санаторий, два дома отдыха и спортивно-оздоровительная база. Земельные участки передаются в аренду сроком на 49 лет, а объекты должны быть модернизированы до уровня 3-4-звёздочных отелей (за исключением спортивно-оздоровительной базы). Кыргызская сторона гарантирует непринятие мер по изъятию объектов, а их использование будет строго по назначению.

– На территории санатория предусмотрен снос всех существующих зданий, кроме дачи №1 Динмухамеда Ахмедовича Кунаева, которая будет сохранена и преобразована в дом-музей для увековечения памяти исторического наследия, — отметила представившая проект закона Нурия Ниязова.

В кулуарах Сената вице-министр финансов Казахстана Даурен Темирбеков добавил, что реализацию инвестиционного проекта по строительству санатория "Казахстан" планируется завершить в четвёртом квартале 2026 года.