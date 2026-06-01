Казахстанские школьники познакомились с технологиями ИИ в Астане
100 школьников в возрасте от 10 до 15 лет из разных регионов страны побывали в Международном центре искусственного интеллекта Alem.ai в рамках программы, приуроченной к Международному дню защиты детей.
В поездке участвовали ученики 5-8 классов – победители и призёры олимпиад, отличники, лауреаты творческих и спортивных конкурсов, а также активные участники общественной жизни.
Во время экскурсии дети познакомились с современными технологиями, включая искусственный интеллект, робототехнику и программирование. Для них были организованы интерактивные демонстрации и познавательные активности.
Школьники увидели, как работают системы на основе искусственного интеллекта, и узнали, где такие технологии применяются в повседневной жизни.
Мероприятие направлено на расширение кругозора детей, развитие цифровых навыков и интереса к науке и инновациям.
Ранее сообщалось, что победители олимпиад и отличники побывали в резиденции Президента.
