Казахстанские школьники познакомились с технологиями ИИ в Астане

100 школьников в возрасте от 10 до 15 лет из разных регионов страны побывали в Международном центре искусственного интеллекта Alem.ai в рамках программы, приуроченной к Международному дню защиты детей.

В поездке участвовали ученики 5-8 классов – победители и призёры олимпиад, отличники, лауреаты творческих и спортивных конкурсов, а также активные участники общественной жизни.

Во время экскурсии дети познакомились с современными технологиями, включая искусственный интеллект, робототехнику и программирование. Для них были организованы интерактивные демонстрации и познавательные активности.

Школьники увидели, как работают системы на основе искусственного интеллекта, и узнали, где такие технологии применяются в повседневной жизни.

Мероприятие направлено на расширение кругозора детей, развитие цифровых навыков и интереса к науке и инновациям.

