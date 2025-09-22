В прошлом учебном году учащиеся приняли участие в 35 международных олимпиадах и научных конкурсах, где завоевали 1006 медалей, передаёт корреспондент BAQ.KZ. Об этом рассказал председатель Комитета среднего образования Каныбек Жумашев на брифинге в СЦК.

"В 2024-2025 учебном году 1720 казахстанских школьников участвовали в 35 международных олимпиадах и конкурсах и завоевали 1006 медалей. Среди них: 193 золотых, 349 серебряных и 464 бронзовых награды. То есть каждый второй участник стал призёром. Для сравнения: в 2024 году 571 школьник завоевал всего 172 медали", – отметил глава Комитета.

В частности, школьники из Казахстана получили 27 наград на семи самых престижных олимпиадах мира.

"Наши талантливые дети завоевали 4 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых медалей, прославив имя нашей страны. Этот результат выше прошлогоднего. Такие выдающиеся достижения стали возможны благодаря системной работе в организациях среднего образования и постоянной государственной поддержке", – сказал Жумашев.

Ранее мы уже писали о том, что в 2025 году победители олимпиад и их наставники получили единовременные выплаты на общую сумму более 100 миллионов тенге.