Казахстанские школьники взяли 12 наград на чемпионате мира по робототехнике

Турнир собрал более 50 тысяч участников со всего мира.

Сегодня 2026, 13:57
Министерство просвещения РК
Фото: Министерство просвещения РК

Сборная Казахстана по робототехнике ярко заявила о себе на мировом чемпионате FIRST Championship, завоевав сразу 12 наград, передает BAQ.kz.

Выступление школьников стало одним из самых успешных за последние годы и подтвердило: казахстанская робототехника уверенно выходит на мировой уровень.

Турнир прошёл в George R. Brown Convention Center и собрал более 50 тысяч участников со всего мира. Казахстан представил рекордный состав — 225 учеников, и практически каждая команда вернулась с достижениями.

Самые юные участники тоже не остались в стороне. В категории FIRST LEGO League Explore команда «Alem Innovators» из Алматы получила награду за ценности, а столичная команда DeepSeekers была отмечена за лучшую модель.

В более сложной категории FIRST LEGO League Challenge команда Tolebi Daryn из Туркестанской области вошла в топ-5 лучших в мире — серьёзный результат для международной арены. Алматинская команда Fiztex получила награду за профессионализм и командный дух, а Tidal Tumble из Уральска почти достигла максимума в робот-игре — 535 баллов из 545.

Не менее впечатляющими стали результаты в категории FIRST Tech Challenge. Карагандинская команда JelToqSun взяла золото за устойчивые решения, сразу несколько команд из Астаны, Алматы и Шымкента получили высшие награды за развитие и популяризацию робототехники. Ещё ряд команд стал призёрами в этих же номинациях, подтвердив высокий уровень подготовки.

Отдельного внимания заслуживает историческое достижение: команды Celestial и Panheya впервые для Казахстана вошли в топ-8 и стали капитанами альянсов в плей-офф. А команда Nomadic Dragons дошла до четвертьфинала и закрепилась в числе сильнейших альянсов своего дивизиона.

Эксперты отмечают, что такой результат — это не случайность, а итог системной работы. Существенную роль сыграли поддержка Министерство просвещения Республики Казахстан, фонд USTEM Foundation и центр «Дарын».

С 2020 года Казахстан уверенно укрепляет позиции в международном движении FIRST — и нынешний успех показывает, что у страны есть все шансы стать одним из лидеров в сфере школьной робототехники.

