Казахстанские спортсмены прошли отбор на престижные зимние сборы

Казахстанские спортсмены и тренеры примут участие в тренировочных сборах по шорт-треку и фигурному катанию, которые организуют Олимпийский совет Азии и Международный союз конькобежцев.

Сборы пройдут в китайском Харбине в рамках программы развития зимних видов спорта в Азии и поддержки молодых атлетов. Главная цель тренировок – подготовка перспективных спортсменов к крупным международным соревнованиям, включая зимние юношеские Олимпийские игры 2028 года в Италии, зимнюю Азиаду-2029 в Алматы и Олимпиаду-2030 во Французских Альпах.

Тренировочный сбор по шорт-треку состоится с 19 по 27 июля. Казахстан представят тренер Галым Хасанов и спортсмены Ян Кутовой и Бекнур Уразбеков.

С 27 июля по 4 августа в Харбине пройдет сбор по фигурному катанию. В нем примут участие тренер Александра Брежнева, а также фигуристки Карина Шеина и Аделя Тулешова.

Участников ждут интенсивные занятия под руководством специалистов ISU, направленные на повышение технического мастерства и подготовку к будущим международным стартам.

Кандидатуры спортсменов и тренеров были предложены национальными спортивными федерациями и направлены через Национальный олимпийский комитет Казахстана в соответствии с требованиями организаторов.

Ранее была утверждена программа Олимпиады-2030.

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