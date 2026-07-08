Утверждена программа Олимпиады-2030: появились новые дисциплины

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета утвердил программу дисциплин и соревнований зимних Олимпийских игр 2030 года, которые пройдут во Французских Альпах.

В олимпийскую программу включены новые дисциплины и соревнования, среди которых фрирайд в лыжном спорте и сноуборде, а также синхронное фигурное катание.

При этом лыжное двоеборье не вошло в программу Игр-2030. Решение принято по итогам комплексной оценки дисциплины с учетом показателей популярности, зрительского интереса, медиаохвата и уровня развития в разных странах.

Всего Исполком МОК одобрил включение трех новых дисциплин и 16 новых медальных соревнований. Изменения коснулись биатлона, конькобежного спорта, лыжных дисциплин, сноуборда и ски-альпинизма.

В программу добавлены смешанная одиночная эстафета в биатлоне, мужской и женский командные спринты в конькобежном спорте, смешанный командный ски-кросс во фристайле, смешанные командные соревнования в параллельном сноуборде, женские командные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, а также соревнования по фрирайду и синхронному фигурному катанию.

Ски-альпинизм, ранее утвержденный в качестве дополнительного олимпийского вида спорта, будет представлен индивидуальными гонками среди мужчин и женщин, мужским и женским спринтом, а также смешанной эстафетой.

МОК также подтвердил сохранение в программе соревнований по параллельному гигантскому слалому в сноуборде.

Зимние Олимпийские игры 2030 года станут первыми в истории, где будет обеспечен гендерный паритет по квотам спортсменов. В соревнованиях примут участие 3046 атлетов – 1525 женщин и 1521 мужчина. Всего будет разыграно 126 комплектов медалей: 56 среди женщин, 55 среди мужчин и 15 в смешанных дисциплинах.

В комитете отметили, что лыжное двоеборье пока уступает другим дисциплинам по уровню популярности и распространенности. За последние четыре зимние Олимпийские игры медали в этом виде спорта завоевывали представители только пяти национальных олимпийских комитетов.

При этом лыжное двоеборье сохранится в программе IV зимних Юношеских Олимпийских игр 2028 года в Доломитах и Вальтеллине (Италия) и сможет претендовать на включение в программу XXVIII зимних Олимпийских игр 2034 года в Солт-Лейк-Сити.

Кроме того, Исполком МОК одобрил обновленный генеральный план спортивных объектов. Соревнования по ски-альпинизму пройдут в Монженевре, что позволит использовать существующую инфраструктуру и Олимпийскую деревню в Бриансоне. Также согласованы изменения в плане объектов Паралимпийских игр, направленные на более эффективное использование олимпийского наследия.

Ранее сообщалось, что чемпионат четырёх континентов впервые пройдет в Казахстане.