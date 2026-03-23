25 марта в Танжере стартует этап Кубка мира по стендовой стрельбе. Сборная Казахстана примет участие в престижном турнире и постарается продолжить успешное выступление в новом сезоне, передает BAQ.kz со ссылкой на Olympic.

В Марокко выступят 13 казахстанских спортсменов: Алишер Айсалбаев, Максим Бедарев, Элеонора Ибрагимова, Ольга Хайлова, Александр Мухамедиев, Асем Орынбай, Илья Пеньков, Зоя Кравченко, Марк Почивалов, Анастасия Прилепина, Адель Садакбаева, Наргиза Сарманова и Артем Седельников.

Казахстанские стрелки уверенно начали 2026 год. На чемпионате Азии в Дохе команда заняла первое место в общем зачёте, продемонстрировав высокий уровень и хорошую подготовку.

Теперь главная задача — закрепить этот успех уже на мировом уровне. Отечественная команда намерена побороться за высокие места и подтвердить свой конкурентный потенциал.