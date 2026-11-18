Товары в тюркские страны продвинут через Kaspi и Halyk
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Создавать единую платформу электронной торговли для стран Организации тюркских государств Казахстан не видит смысла. Продвигать товары за рубеж будут через свои площадки. Об этом на заседании Курултая заявил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, отвечая на вопрос депутата Нургул Тау.
Депутат спросила, какие преимущества соглашение о цифровой экономике между странами ОТГ даст казахстанским IT-компаниям, стартапам и разработчикам и нужна ли тюркским странам общая платформа электронной торговли.
Министр напомнил, что соглашение никому не дает особых преференций, а лишь устанавливает равные условия для всех стран. По его словам, позиции Казахстана здесь сильные, по итогам прошлого года экспорт IT-услуг превысил 1 млрд долларов, и в этом году динамика тоже положительная.
«Соглашение, конечно, прежде всего это возможность не только расширить доступ к цифровым рынкам, но и продвигать собственные решения. Поэтому мы считаем, что никаких общих платформ делать не надо, есть отечественные платформы», – сказал Арман Шаккалиев.
В пример министр привел Kaspi.kz, Freedom и Halyk.
«Наша задача прежде всего продвигать эти платформы и, соответственно, с этими платформами продвигать наши товары», – подчеркнул он.
Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин добавил, что для IT-компаний главное другое.
«Для IT-компаний на самом деле самое главное это возможность признания электронных подписей», – отметил он.
Чтобы казахстанские компании могли работать в других странах, нужно взаимное признание электронных цифровых подписей. По словам Ростислава Коняшкина, успешный опыт уже есть с Азербайджаном и Узбекистаном, и это сотрудничество будут расширять.
В финтехе работа тоже идет. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка обменивается опытом со странами ОТГ, а Национальный банк прорабатывает интеграцию платежных систем. Единый QR уже успешно работает в Казахстане, и теперь задача добиться, чтобы казахстанские QR-коды считывались и в других тюркских странах.
Курултай в тот же день принял закон о ратификации соглашения сразу в двух чтениях. Сам документ подписали 6 ноября 2024 года в Бишкеке.
Ранее BAQ.KZ рассказывал, как Казахстан собирается защитить своих продавцов от дешевого импорта на общем цифровом рынке тюркских стран.
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