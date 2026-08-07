Казахстан продолжает развивать экспорт несырьевой продукции на зарубежные рынки. Для этого АО QazTrade расширяет сеть представительств, партнерских офисов и демонстрационных площадок, где иностранные компании могут познакомиться с отечественными товарами, провести переговоры с производителями и наладить долгосрочное сотрудничество.

Такие площадки работают как своеобразные витрины казахстанской продукции. Здесь проходят презентации товаров, встречи с потенциальными импортерами и торговыми сетями, а также деловые переговоры, которые помогают отечественным предприятиям выходить на новые рынки.

Казахстанские товары уже представлены в Китае и Таиланде

Наиболее развитая сеть партнерских офисов QazTrade сегодня действует в Китае. Представительства работают в Пекине, Шанхае, Тяньцзине, Ухане, Нанкине и провинции Аньхой. На демонстрационных полках размещены продукты питания, зерновые и масличные культуры, макаронные и кондитерские изделия, напитки, сухое верблюжье молоко, текстиль, одежда и другая продукция казахстанских производителей.

Еще одна постоянная экспозиция работает в Бангкоке на территории Посольства Казахстана в Таиланде. Она ориентирована не только на тайский рынок, но и на страны Юго-Восточной Азии. Здесь потенциальным покупателям представляют муку, макаронные изделия, шоколад и другую кондитерскую продукцию, мед, растительные масла, натуральные соки, минеральную воду, зерновые и бобовые культуры, а также органические продукты отечественного производства.

По данным QazTrade, такие площадки позволяют зарубежным компаниям напрямую знакомиться с казахстанской продукцией, а отечественным экспортерам — находить новых партнеров и расширять географию поставок.

В Туркменистане готовят новую демонстрационную площадку

Сейчас QazTrade работает над открытием новой демонстрационной торговой полки в одном из супермаркетов Туркменистана. На текущем этапе ведется сбор образцов продукции казахстанских производителей для формирования постоянной экспозиции.

Ожидается, что после запуска площадки товары из Казахстана смогут регулярно демонстрироваться потенциальным импортерам, дистрибьюторам и торговым сетям. Это должно помочь отечественным компаниям укрепить позиции на рынке Туркменистана, расширить экспорт и установить новые деловые контакты.

Объем экспорта ВКО за рубеж составил 1,5 млрд долларов с начала года

Казахстан увеличит экспорт продукции АПК: поставки достигли $7 млрд

Экспорт зерна и муки из Казахстана достиг 13,9 млн тонн