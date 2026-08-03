Кандидат на должность командира войсковой части или учреждения теперь обязан пройти онлайн-экзамен. Что будет с теми, кто не сдаст, ведомство не уточнило, передает BAQ.KZ.

Результаты поступают на рассмотрение руководства ведомства.

Проверять офицеров будут на портале «Цифровой подготовки командиров подразделений». Его разработали в Департаменте информационных технологий по поручению министра обороны генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова. Работа приурочена к Году цифровизации и искусственного интеллекта.

Ресурс работает в закрытом сегменте сети Минобороны. Там офицеры изучают основы автоматизированных систем управления войсками и ресурсами, знакомятся с технологиями искусственного интеллекта в военном деле и уровнями развертывания локальной вычислительной сети.

Логику нововведения объяснил заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев.

Командир должен быть проводником технологических изменений, способным адаптировать личный состав к использованию новых цифровых инструментов и обеспечивать их эффективное применение в служебной деятельности, - отметил он.

От командира теперь ждут не только уверенного владения цифровыми навыками. Он должен сам предлагать, что и как внедрять в подразделении.

По расчетам Минобороны, это ускорит принятие решений и подтянет качество планирования и контроля.

Занятия по цифровой грамотности уже идут во всех органах военного управления, соединениях и воинских частях Вооруженных сил. Офицеров учат работать с автоматизированными системами управления, технологиями искусственного интеллекта, средствами обработки и анализа данных, защищенными каналами связи.

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