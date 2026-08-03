В Казахстане оцифровали данные по 23 тыс. водных объектов

Данные более чем по 23 тыс. водных объектов страны оцифрованы и структурированы в Национальной информационной системе водных ресурсов (НИСВР). В их числе 17 748 рек, 3 148 озер и 1 109 гидротехнических сооружений, передает BAQ.KZ.

Систему разработали для того, чтобы собрать в одном месте сведения о водных объектах, водохозяйственной инфраструктуре, водопользователях и подземных водах. Задача такой базы в том, чтобы управленческие решения принимались на актуальных и проверенных данных.

Кроме сведений о самих объектах, в НИСВР зарегистрировано порядка 3 тыс. организаций и более 4 тыс. пользователей. В систему занесли около 9 тыс. цифровых паспортов водохозяйственных и гидротехнических сооружений.

Через НИСВР уже прошло более 2,2 тыс. отчетов первичного учета вод и свыше 1,3 тыс. отчетов 2-ТП.

О возможностях системы рассказал председатель правления НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Кайратгали Хайрулла.

Функциональные возможности Системы включают ведение водного баланса, учет и анализ водопользования, мониторинг состояния водохранилищ, работу с данными по трансграничным водным объектам, а также применение современных технологий, включая космический мониторинг. В настоящее время Национальная информационная система водных ресурсов находится на финальной стадии подготовки к промышленной эксплуатации, - отметил он.

Промышленная эксплуатация системы пока не началась, ведомство готовит ее к запуску.

Чмтай также:

Шардара больше не будет зависеть от водохранилища, 31 тыс. жителей получили питьевую воду из-под земли

Водные ресурсы и Арал: о чем договорились в Астане