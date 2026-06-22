В МВД Казахстана открыли учебно–тренировочную лабораторию беспилотных авиационных систем, где сотрудники полиции проходят подготовку по управлению дронами для выполнения служебных задач, передает BAQ.KZ.

По данным полиции, обучение включает несколько этапов: теоретический курс, работу на специализированных симуляторах и практические занятия на компьютере. Особое внимание уделяется применению беспилотников в реальных служебных задачах — от оперативного реагирования до поисково–розыскных мероприятий.

"По поручению министра внутренних дел на базе оперативно–криминалистического департамента создана учебно–тренировочная лаборатория беспилотных авиационных систем. Наша задача – подготовить сотрудников, которые смогут уверенно и эффективно использовать современные технологии в своей повседневной работе", – отметил главный криминалист оперативно–криминалистического департамента МВД Роллан Молдыбаев.

Беспилотные летательные аппараты позволяют значительно расширить возможности сотрудников полиции. Они используются для ночного наблюдения и аэроразведки, оснащены камерами высокого разрешения и тепловизорами, что дает возможность эффективно вести поиск людей в темное время суток и в сложных погодных условиях.

Дроны обеспечивают оперативный обзор места происшествия с воздуха, позволяя фиксировать обстановку до прибытия следственно–оперативной группы и сохранять важные детали. Кроме того, беспилотники применяются для обследования труднодоступных территорий – горной местности, степных участков и заброшенных объектов.

"Это существенно повышает эффективность поисков пропавших граждан, а также помогает при наблюдении и задержании разыскиваемых лиц, позволяя вести скрытое и безопасное наблюдение. Практическая эффективность технологий уже подтверждается на местах", – говорится в сообщении.

Так, в Туркестанской области использование дрона помогло оперативно раскрыть кражу скота: были установлены подозреваемые, зафиксированы их перемещения, а также собраны доказательства, позволившие выйти и на скупщика похищенного имущества.

Отмечается, что внедрение беспилотных технологий становится важным шагом в развитии современной полиции, повышая скорость реагирования, точность работы и общий уровень общественной безопасности.

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