Задолженность по алиментам из-за рубежа составляет 47 млн тенге. Об этом на брифинге в Сената сообщил вице-министр юстиции Даниель Ваисов, передает BAQ.KZ.

"На сегодняшний день у нас имеется 106 исполнительных производств, а задолженность составляет около 47 миллионов тенге", - сказал вице-министр, отвечая на вопросы журналистов.

Он уточил, что из Российской Федерации поступило 73 исполнительных документа на сумму 32 миллиона тенге, из Республики Узбекистан — 24 исполнительных документа на сумму 1,9 миллиона тенге. Также есть два исполнительных документа из Украины, по одному — из Азербайджанской Республики, Республики Беларусь и Кыргызской Республики.

Также он добавил, что в 2025 году в министерство поступило 12 ходатайств о признании и исполнении решений иностранных судов.

"В настоящее время они направлены в Верховный суд и находятся на рассмотрении", - заключил вице-министр.

Ранее Сенат ратифицировал изменения в Конвенцию о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Согласно ей в Казахстане упростят взыскание алментов из-за границы