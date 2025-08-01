В преддверии Дня работников транспорта Премьер-министр РК Олжас Бектенов от имени Президента Касым-Жомарта Токаева поздравил специалистов и ветеранов транспортного сектора с профессиональным праздником и вручил государственные награды и почётные звания, передает BAQ.KZ.

В своём выступлении глава правительства подчеркнул стратегическую важность транспортно‑логистической отрасли:

"Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил перед нами задачу – увеличить потенциал транспортного сектора и развивать Казахстан как надёжный транзитный хаб… Отечественная транспортная отрасль по итогам первых шести месяцев показала динамичный рост – 22,7 %. Это результат трудолюбия таких специалистов и ветеранов отрасли, как вы", — отметил он.

Ещё одним приоритетным направлением развития стало строительство и обновление инфраструктуры: ремонт 13 тыс. км дорог, строительство 1,3 тыс. км новых железнодорожных линий, создание современных логистических хабов и аэропортов. До 2029 года планируется достичь 100 млн тонн транзитных грузов, маршруты пройдут по постепенно обновляемым портам и магистралям.

В числе важных проектов — коридор "Центр–Запад", сокращающий путь между центральными и западными областями на 560 км, а также увеличение степени свободы воздуха и строительство аэропортов в Катон-Карагае, зайсанских и кендерлинских курортных зонах.

"Сегодня впервые в системе государственных наград введено звание "Заслуженный работник транспортной отрасли". Это признание вашего труда со стороны президента и всего казахского народа. В республике государственные награды получат около 200 специалистов", — подчеркнул Бектенов.

Перед получателями наград выступили представители транспортного сообщества — Канат Шаймин и Ануарбек Шулгауов:

"Искренне благодарны Главе государства за признание наших заслуг… Эта награда — источник вдохновения для дальнейшей добросовестной службы. Пусть наш труд и далее служит народу!" — сказал Шулгауов.

Ранее Президент поздравил транспортников и заявил о масштабной модернизации отрасли.