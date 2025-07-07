В этом году фестиваль объединил кинематографистов из стран-участниц, представивших по две киноленты в основной конкурсной программе "Золотая камелия". Победу в номинации "Лучший актер" одержал казахстанский актер Бахыт Хаджибаев за исполнение главной роли в фильме "Операция Набат", передает BAQ.kz.

"Эта награда - результат командной работы, выражаю благодарность за возможность реализовать этот важный проект, основанный на реальных событиях", - отметил сам актер.

Картина "Операция Набат" рассказывает о захвате рейсового автобуса с 30 заложниками в феврале 1992 года. Благодаря профессионализму казахстанских силовых структур, операция завершилась без жертв.

Фильм был снят на киностудии "Казахфильм" им. Ш. Айманова при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Центра поддержки национального кино.

Вторым фильмом, представившим Казахстан в конкурсной программе, стала драма "Братья" режиссера Дархана Тулегенова – обладатель более 15 международных наград, включая Spirit of Cinema Award на Oldenburg International Film Festival. В этом году Казахстан был представлен в статусе фокус-секции, и фильм "Братья" был показан в рамках специальной программы фестиваля.

Конкурсную программу оценивало международное жюри из девяти известных кинематографистов стран ШОС.

В рамках фестиваля проходил кинорынок, где на национальном стенде Казахстана были представлены ключевые кинопроекты Центра поддержки национального кино, а также киностудии "Казахфильм" им. Шакена Айманова, в том числе трейлеры более 25 художественных, документальных и анимационных фильмов.

Ранее фильм казахстанского режиссёра Асхата Кучинчерекова "Бауырына салу" завоевал главный приз конкурса "Новый взгляд" на XII Забайкальском международном кинофестивале.