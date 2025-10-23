У казахстанцев нет поводов для беспокойства, ситуация с введением санкций против "ВТБ Банка (Казахстан)" не повлияет на стабильность финансовой системы страны и не отразится на средствах вкладчиков, заявил первый заместитель председателя Национального банка Ерулан Жамаубаев в кулуарах Сената, передает BAQ.KZ.

По его словам, операции через ВТБ фактически не осуществляются, поэтому этот банк не оказывает негативного влияния на общую финансовую стабильность.

"Не думаю, что это создаёт серьёзные экономические риски или вызывает обеспокоенность", — сказал Жамаубаев в кулуарах Сената.

Кроме того, он подчеркнул, что правительство постоянно контролирует системные риски в финансовом секторе и при необходимости интересы клиентов будут защищены.

"Если какой-либо банк в нашей стране обанкротится или столкнётся с трудностями, у нас действует система гарантирования вкладов в соответствии с законодательством", — заключил первый заместитель председателя Нацбанка.

Ранее Европейский совет сообщал, что восемь банков и нефтетрейдеров из Таджикистана, Кыргызстана, ОАЭ и Гонконга, обходящих санкции ЕС, подвергнуты запрету на проведение транзакций. Кроме того, аналогичные меры введены против пяти российских банков — Istina, Zemsky Bank, Commercial Bank Absolut Bank, MTS Bank и Alfa-Bank.