Международная федерация дзюдо опубликовала обновлённый мировой рейтинг, в котором произошли изменения и для казахстанских спортсменов, передает BAQ.kz со ссылкой на Sports.kz.

Олимпийский чемпион Елдос Сметов в весовой категории до 60 килограммов улучшил своё положение и поднялся на одну строчку. Теперь он занимает 23-е место, имея в активе 1710 рейтинговых очков.

Ещё один представитель Казахстана в этом весе, Магжан Шамшадин, потерял несколько позиций и опустился на 26-е место с 1485 очками.

В топ-3 мирового рейтинга также произошли перестановки. Лидером стал россиянин Аюб Блиев (4390 очков), который поднялся сразу на пять позиций. Второе место сохранил француз Ромен Валадье-Пикар (3928 очков), а третьим остался японец Рюю Нагаяма (3670 очков).

Последним крупным стартом Елдоса Сметова остаётся Олимпиада-2024 в Париже, где он завоевал золотую медаль.

Важно отметить, что текущее улучшение позиции Сметова связано не с его новыми выступлениями, а с изменениями в рейтинге других спортсменов. У ряда дзюдоистов «сгорели» очки за предыдущие турниры, из-за чего они потеряли позиции. В результате Сметов поднялся выше в обновлённой таблице IJF.

