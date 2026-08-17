ИИ-стартап Higgsfield, основанный выходцами из Казахстана Алексом Машрабовым и Ерзатом Дулатом, привлек $400 млн в новом раунде финансирования. Компания получила оценку в $5,4 млрд, сообщает Financial Times.

Раунд возглавил DST Global. Среди новых инвесторов – Growth Equity фонда Goldman Sachs Alternatives, Intel Capital, Tribe Capital, Smash Capital, Fifth Wall, Valor Capital и другие.

Оценка выросла более чем в четыре раза

Еще в январе 2026 года Higgsfield оценивался в $1,3 млрд после привлечения $80 млн. Таким образом, всего за восемь месяцев стоимость компании выросла более чем в четыре раза.

Еще более заметно вырос финансовый показатель компании. В августе годовая выручка в пересчете на текущий темп (annualized revenue) достигла $700 млн – против примерно $20 млн годом ранее. Поэтому корректнее говорить именно об annualized revenue, а не о фактически полученных $700 млн за год.

Более 30 млн пользователей

Платформа Higgsfield позволяет создавать изображения и видеоролики с помощью искусственного интеллекта. Сейчас сервисом пользуются более 30 млн человек в 238 странах и территориях, а крупнейшим рынком остаются США.

При этом компания все активнее ориентируется на бизнес. По словам Машрабова, сейчас корпоративные клиенты обеспечивают большую часть выручки, тогда как еще в январе на них приходилось менее четверти.

Привлеченные $400 млн Higgsfield намерен направить на развитие корпоративных продуктов, безопасность и дополнительные вычислительные мощности.

Токаев принял основателя AI-стартапа Higgsfield

«Higgsfield AI»: казахстанский стартап в числе лучших проектов Google