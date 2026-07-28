Казахстанский политолог предложил ограничить детям доступ к соцсетям

Писатель и политолог Бахытжан Бухарбай считает, что чрезмерное увлечение гаджетами снижает у молодежи способность воспринимать сложную информацию и глубоко анализировать происходящее, сообщает BAQ.KZ.

По словам эксперта, проблема особенно заметна во время встреч со студентами. В качестве примера он рассказал о выступлении в одном из университетов Алматы, на которое пришли около 60-70 человек.

Бухарбай поинтересовался у аудитории, сколько книг студенты прочитали за последний год. Однако, как утверждает политолог, никто из присутствующих не поднял руку, даже когда речь зашла хотя бы об одной книге.

«Ладно, хорошо, поднимите руку те, которые хотя бы одну книгу в год читают. Ни один не поднимает. Абсолютно. И когда ты начинаешь еще, скажем так, более глубокие, многослойные темы поднимать, а их внимания хватает на 15 секунд, и все, они выпадают», – рассказал Бахытжан Бухарбай.

Он отметил, что на подобных встречах молодым людям сложно долго удерживать внимание и поддерживать содержательную дискуссию. По его мнению, одной поддержки книг и культуры чтения недостаточно - параллельно необходимо принимать меры, которые сократят время пребывания детей в социальных сетях.

В частности, политолог предложил на законодательном уровне ограничить регистрацию в социальных сетях для детей младше 16 лет. При этом такие меры, по его мнению, должны сопровождаться созданием доступных пространств для чтения, обучения, творчества и живого общения.

Бухарбай добавил, что некоторые молодые люди после его выступлений проверяли экранное время и обнаруживали, что проводят в интернете до 15–16 часов в сутки.

«Они говорят: “Вы правы, оказывается, вот после встречи с вами мы посмотрели, сколько часов сидим в сутки, – 15 часов, оказывается, 15–16, то есть всю сознательную жизнь”», – отметил он.

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