Несовершеннолетняя стала жертвой шантажа после знакомства в соцсети
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В области Жетысу полицейские задержали 22-летнего жителя Алакольского района, которого подозревают в незаконном распространении материалов интимного характера с участием несовершеннолетней.
По данным следствия, молодой человек познакомился с девушкой в социальной сети TikTok, а затем продолжил общение в одном из мессенджеров. Правоохранители считают, что, войдя к ней в доверие, он с помощью психологического давления, угроз и обещания заплатить 20 тысяч теңге получил от несовершеннолетней личные фото и видео.
Следствие установило, что впоследствии подозреваемый продавал эти материалы через закрытые каналы одного из мессенджеров, получая за это деньги.
Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания. Сейчас проводятся следственные действия, также проверяется его возможная причастность к аналогичным преступлениям.
Факт был выявлен сотрудниками управления по противодействию киберпреступности совместно с МВД и при содействии представителей молодежного движения "Жаңа адамдар".
В полиции напомнили родителям о необходимости уделять особое внимание безопасности детей в интернете. Несовершеннолетним рекомендуют не вступать в переписку с незнакомыми людьми, не отправлять личные фотографии и видео, а при столкновении с шантажом, угрозами или вымогательством сразу обращаться в правоохранительные органы.
Ранее актюбинец шантажировал бывшую девушку распространением личных видео.
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