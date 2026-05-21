  • Главная
  • Новости
  • Казахстанский таеквондист стал обладателем "бронзы" ЧА в Монголии

Казахстанский таеквондист стал обладателем "бронзы" ЧА в Монголии

Это первая награда сборной Казахстана на этом турнире.

Сегодня 2026, 13:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанская федерация таеквондо Сегодня 2026, 13:05
Сегодня 2026, 13:05
150
Фото: Казахстанская федерация таеквондо

Казахстанский таеквондист Еркебулан Енсегенов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии-2026, который проходит в Улан-Баторе.

Спортсмен выступал в весовой категории до 54 кг. Он уверенно дошёл до полуфинала, но в борьбе за выход в финал уступил представителю Иордании Джафару Альдауду.

В итоге Енсегенов занял третье место и завершил чемпионат Азии с бронзовой медалью.

Ранее Елизавета Матвеева принесла Казахстану единственную медаль на ЧА в Китае.

Читайте также:

Самое читаемое

Наверх