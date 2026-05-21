Казахстанский таеквондист стал обладателем "бронзы" ЧА в Монголии
Это первая награда сборной Казахстана на этом турнире.
Сегодня 2026, 13:05
150Фото: Казахстанская федерация таеквондо
Казахстанский таеквондист Еркебулан Енсегенов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии-2026, который проходит в Улан-Баторе.
Спортсмен выступал в весовой категории до 54 кг. Он уверенно дошёл до полуфинала, но в борьбе за выход в финал уступил представителю Иордании Джафару Альдауду.
В итоге Енсегенов занял третье место и завершил чемпионат Азии с бронзовой медалью.
Ранее Елизавета Матвеева принесла Казахстану единственную медаль на ЧА в Китае.
