Матвеева принесла Казахстану единственную медаль на ЧА в Китае

В китайском Чунцине завершился первый в истории чемпионат Азии по легкоатлетическим прыжковым дисциплинам.

Сборную Казахстана представляли пять легкоатлеток.

Единственную медаль для страны завоевала Елизавета Матвеева. Она стала третьей в прыжках в высоту, показав результат 180 см.

В этой же дисциплине Надежда Дубовицкая заняла девятое место с результатом 175 см.

В тройном прыжке Мария Ефремова показала пятый результат – 13,32 метра. Такой же результат у Полины Ивановой в прыжках с шестом – 4,10 метра, она также стала пятой.

Анастасия Рыпакова в прыжках в длину заняла 12-е место с результатом 5,52 метра.

В общекомандном зачёте Казахстан занял восьмое место, завоевав одну бронзовую медаль.

Отметим, что победителем турнира стал Китай – у него 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали. Второе место занял Узбекистан с 2 золотыми медалями и 1 серебряной, третьим стал Катар с одной золотой медалью.

