Теннисист из Казахстана Амир Омарханов стал победителем турнира серии ITF M15 в Монастире, передает BAQ.kz со ссылкой на ФТК.

В финальном матче он встретился с представителем Турции Мертом Алкая. Встреча получилась упорной и продолжалась три сета. Омарханов выиграл первую партию, уступил во второй, однако в решающем сете сумел склонить игру в свою пользу — 7:5, 1:6, 7:5.

Для 18-летнего спортсмена этот титул стал четвёртым на профессиональном уровне. Ранее он побеждал на турнирах в Тунисе в одиночном и парном разрядах, а также выигрывал парный турнир в испанской Манакоре.

Напомним, в полуфинале Амир Омарханов одержал победу над немцем Лукасом Видеманном.