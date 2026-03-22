Казахстанский теннисист Амир Омарханов выиграл турнир в Тунисе
Встреча получилась упорной и продолжалась три сета.
Сегодня 2026, 21:17
Сегодня 2026, 21:17Сегодня 2026, 21:17
97Фото: ФТК
Теннисист из Казахстана Амир Омарханов стал победителем турнира серии ITF M15 в Монастире, передает BAQ.kz со ссылкой на ФТК.
В финальном матче он встретился с представителем Турции Мертом Алкая. Встреча получилась упорной и продолжалась три сета. Омарханов выиграл первую партию, уступил во второй, однако в решающем сете сумел склонить игру в свою пользу — 7:5, 1:6, 7:5.
Для 18-летнего спортсмена этот титул стал четвёртым на профессиональном уровне. Ранее он побеждал на турнирах в Тунисе в одиночном и парном разрядах, а также выигрывал парный турнир в испанской Манакоре.
Напомним, в полуфинале Амир Омарханов одержал победу над немцем Лукасом Видеманном.
