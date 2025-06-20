Теннисист из Казахстана Александр Бублик, занимающий 45-е место в рейтинге ATP, сенсационно победил лидера мирового рейтинга — итальянца Янника Синнера — в 1/8 финала турнира ATP 500 в Галле (Германия), передает BAQ.KZ.

Матч прошёл в напряжённой борьбе и завершился в трёх сетах: 3:6, 6:3, 6:4 в пользу казахстанца. Благодаря этой победе Бублик вышел в четвертьфинал турнира.

Это вторая победа Бублика над Синнером за карьеру. Впервые он обыграл итальянца в Галле в 2023 году, когда Синнер снялся с матча при счете 5:7, 0:2. Впрочем, недавно на "Ролан Гаррос" казахстанец уступил Синнеру в четвертьфинале — 1:6, 5:7, 0:6.

Таким образом, Бублик взял эффектный реванш у первой ракетки мира — и снова на немецких кортах.

Ранее мы писали о том, что Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Берлине.