27-летний казахстанец создал уникальную технологию, признанную в мире
Казахстан заявил о себе в мире метрологии.
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Сегодня, во Всемирный день метрологии, в Казахстане произошло значимое событие в области науки и технологий, передает BAQ.KZ. Впервые в истории страны была разработана и внедрена отечественная технология воспроизведения температуры точки росы и инея - ключевых параметров при измерении влажности воздуха. Автором этой инновации стал 27-летний казахстанский учёный Асылбек Жумагали, сотрудник РГП "КазСтандарт" при Министерстве торговли и интеграции РК.
Разработанный им сатуратор (насытитель) стал основой нового первичного эталона влажности газа. Благодаря этой технологии Казахстан получил возможность самостоятельно воспроизводить единицы измерения точки росы и инея, не прибегая к услугам зарубежных метрологических институтов. Это не только сокращает финансовые и временные затраты, но и укрепляет научную и технологическую независимость страны.
Асылбек Жумагали подчеркнул, что ранее эталонные приборы ежегодно отправлялись за границу для калибровки, что было дорого и неудобно. Теперь эта процедура может выполняться внутри страны, что открывает новые перспективы для казахстанской метрологической отрасли.
Конструкция насытителя уже защищена патентом на полезную модель №9626 от 4 октября 2024 года, а её эффективность получила международное признание: результаты трёхлетнего научного исследования опубликованы в авторитетном научном журнале Metrology, входящем в базу данных Scopus.
Кроме того, Казахстан впервые выступил в роли пилотной лаборатории в международном ключевом сличении COOMET.T-K6.1 ("Realizations of Local Scales of Dew/Frost-Point Temperature of Humid Air"), организованном совместно с российским научным институтом ВНИИФТРИ. Участие в таком проекте - важный шаг к признанию научной компетентности Казахстана и укреплению международного сотрудничества в области метрологии.
До настоящего времени в Казахстане действовали только вторичные эталоны единиц относительной влажности и температуры точки росы/инея, которые требовали регулярной верификации за рубежом. Новый первичный эталон устраняет эту необходимость, обеспечивая полную метрологическую прослеживаемость внутри страны и повышая авторитет Казахстана в международном научно-техническом сообществе.
Кроме научной значимости, данное достижение принесёт практическую пользу: десятки калибровочных лабораторий по всей стране смогут проводить поверку и калибровку с высоким уровнем точности и без необходимости обращаться к зарубежным учреждениям.
Проект был реализован в рамках научных исследований РГП "КазСтандарт" и основан на применении метода фазового равновесия - фундаментального подхода, признанного международным метрологическим сообществом.
Ранее мы сообщали, что Казахстан подтвердил статус регионального лидера в сфере метрологии.
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