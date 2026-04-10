В Мангистауской области торжественно проводили на заслуженный отдых сотрудников органов внутренних дел, посвятивших службе долгие годы. Особое внимание на церемонии было приковано к подполковнику полиции Лейле Саидовой, которую в соцсетях ранее прозвали «казахстанской Моникой Беллуччи», передает корреспондент BAQ.KZ.

Мероприятие прошло в Управлении административной полиции Департамента полиции региона. Коллектив ведомства поблагодарил ветеранов за многолетнюю службу и вклад в обеспечение общественной безопасности.

В числе тех, кого проводили на пенсию, - полковники полиции Аскар Джайлаубаев и Ерлан Кезбаев. Однако центральной фигурой стала Лейла Саидова - старший инспектор штаба Управления административной полиции, посвятившая службе 18 лет.

Кто такая Лейла Саидова

Ранее BAQ.KZ рассказывал о ней в отдельном материале: офицер неожиданно стала героиней соцсетей после конфликта с посетительницей полицейского участка. Пользователи отметили её выдержку, спокойствие и профессионализм. В комментариях её называли «железной леди» и сравнивали с итальянской актрисой Моникой Беллуччи.

Сама Саидова тогда признавалась, что не стремится к вниманию и тяжело воспринимает внезапную популярность.

«Я человек неконфликтный. Такие ситуации временные. Главное – не придавать значения мелочам», - говорила она.

За её сдержанностью - многолетний опыт службы и внутренний стержень. Подполковник отмечала, что работа в полиции требует не только ответственности, но и психологической устойчивости.

«Конечно, бывали случаи, когда хотелось всё бросить. Думаю, с этим сталкивается каждый сотрудник. Но важно сохранять спокойствие и выполнять свою работу», - подчеркивала она.

Коллеги характеризуют Лейлу Саидову как принципиального и справедливого офицера с сильным характером. За годы службы она внесла значительный вклад в обеспечение правопорядка в регионе и заслужила уважение как среди сослуживцев, так и среди граждан.

В завершение церемонии ветеранам выразили благодарность за службу и пожелали крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в новом жизненном этапе.