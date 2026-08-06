Казахстанца экстрадировали из Грузии по делу о мошенничестве на 100 млн тенге

Казахстанские правоохранительные органы вернули на родину мужчину, которого подозревают в мошенничестве на сумму свыше 100 миллионов тенге, передает BAQ.KZ.

По данным Генеральной прокуратуры, сегодня сотрудники ведомства совместно с Интерполом МВД экстрадировали подозреваемого из Грузии.

Следствие считает, что с января 2021 года по февраль 2022 года в Атырау мужчина убедил женщину, что поможет ей приобрести квартиру на Кипре. Под этим предлогом он несколько раз получил от нее денежные переводы, после чего, по версии следствия, присвоил более 100 миллионов тенге.

После этого подозреваемый покинул Казахстан и был объявлен в международный розыск.

В июне 2026 года его задержали на территории Грузии. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана мужчину экстрадировали на родину.

Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд также может запретить ему занимать определенные должности или заниматься отдельными видами деятельности.

Из Грузии экстрадировали подозреваемого в наркобизнесе на 1,8 млрд тенге