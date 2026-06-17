В США задержали гражданина Казахстана, которого американские власти называют лицом, известным или подозреваемым в связях с терроризмом. Информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Казахстана, передает BAQ.KZ.

Ранее Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) сообщила в социальных сетях о задержании мужчины. По данным американского ведомства, Еламан Балтагерей был взят под стражу 5 июня при поддержке федеральных партнёров.

"Да, касательно данной ситуации Министерство иностранных дел осведомлено. В настоящее время проводится проверка и выяснение всех обстоятельств", – сообщили в МИД РК.

В министерстве отметили, что дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления официальных данных.

Казахстанские дипломаты продолжают уточнять обстоятельства произошедшего.

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