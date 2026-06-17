МИД Казахстана отреагировал на информацию о задержании гражданина РК в США
В ведомстве подтвердили, что осведомлены о ситуации и проводят проверку.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В США задержали гражданина Казахстана, которого американские власти называют лицом, известным или подозреваемым в связях с терроризмом. Информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Казахстана, передает BAQ.KZ.
Ранее Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) сообщила в социальных сетях о задержании мужчины. По данным американского ведомства, Еламан Балтагерей был взят под стражу 5 июня при поддержке федеральных партнёров.
"Да, касательно данной ситуации Министерство иностранных дел осведомлено. В настоящее время проводится проверка и выяснение всех обстоятельств", – сообщили в МИД РК.
В министерстве отметили, что дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления официальных данных.
Казахстанские дипломаты продолжают уточнять обстоятельства произошедшего.
Читай также: МИД Казахстана направил запрос ФРГ после сообщений о задержании казахстанца
Самое читаемое
- В руководстве Алматинской области произошли кадровые изменения
- В порту Курык у пассажирки нашли десятки украшений в интимной зоне
- Чемпионат мира-2026: Иран и Новая Зеландия забили четыре мяча, Уругвай ушел от поражения
- Ребенка спасли секунды: велосипед рухнул с 11-го этажа в Астане
- Будут ли штрафовать за парковку возле дома? В министерстве ответили на опасения