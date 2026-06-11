О мерах по урегулированию проблемной задолженности населения и повышению защиты заемщиков, предусмотренных Комплексным планом, на пресс-конференции в Правительстве рассказал первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.

По его словам, сегодня уровень просроченной задолженности сохраняется на отметке 6,5%, а высокая стоимость кредитов остается серьезной финансовой нагрузкой для многих семей.

В связи с этим предлагается пересмотреть методику расчета предельной годовой эффективной ставки вознаграждения, усилить контроль за недобросовестными практиками финансовых организаций, а также упростить процедуры банкротства для отдельных категорий социально уязвимых граждан.

Ожидается, что реализация этих мер позволит повысить уровень защиты заемщиков и будет способствовать урегулированию проблемной задолженности населения.

Ранее сообщалось, что в Казахстане продолжат политику повышения заработной платы.