Казахстанцам могут упростить процедуру банкротства
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
О мерах по урегулированию проблемной задолженности населения и повышению защиты заемщиков, предусмотренных Комплексным планом, на пресс-конференции в Правительстве рассказал первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.
По его словам, сегодня уровень просроченной задолженности сохраняется на отметке 6,5%, а высокая стоимость кредитов остается серьезной финансовой нагрузкой для многих семей.
В связи с этим предлагается пересмотреть методику расчета предельной годовой эффективной ставки вознаграждения, усилить контроль за недобросовестными практиками финансовых организаций, а также упростить процедуры банкротства для отдельных категорий социально уязвимых граждан.
Ожидается, что реализация этих мер позволит повысить уровень защиты заемщиков и будет способствовать урегулированию проблемной задолженности населения.
Ранее сообщалось, что в Казахстане продолжат политику повышения заработной платы.
Самое читаемое
- Масштабная ярмарка отечественных продуктов развернется в Астане
- Опасную электробытовую технику сняли с продажи в Семее
- Асаубаева заявила о сокращении зарплаты и попросила помощи у Токаева
- В Таразе расследуют смерть несовершеннолетней девочки
- Теплосети Петропавловска с износом 70% забрало государство: что будет с тарифами?