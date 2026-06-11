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В Казахстане продолжат политику повышения заработной платы

Сегодня 2026, 14:10
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Baq.kz Сегодня 2026, 14:10
Сегодня 2026, 14:10
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Фото: Baq.kz

Одним из ключевых направлений нового Комплексного плана станет дальнейшее повышение заработной платы работников. Об этом на пресс-конференции в Правительстве сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передает BAQ.KZ.

По его словам, доля фонда оплаты труда в добавленной стоимости составляет около 30,6%, а разрыв между средней и медианной заработной платой достигает 39,2%.

Для решения этих вопросов предусмотрены повышение минимальной заработной платы, рост доходов наемных работников, заработной платы гражданских служащих,  увеличение средней зарплаты  производственного персонала субъектов естественных монополий и  индексация окладов государственных служащих каждые три года. Также предусмотрены системные меры социального партнерства.

Ранее в правительстве сообщили о том, что разрыв между средней и медианной зарплатой в Казахстане достиг 39,2%. 

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