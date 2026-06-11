В Казахстане продолжат политику повышения заработной платы
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Одним из ключевых направлений нового Комплексного плана станет дальнейшее повышение заработной платы работников. Об этом на пресс-конференции в Правительстве сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передает BAQ.KZ.
По его словам, доля фонда оплаты труда в добавленной стоимости составляет около 30,6%, а разрыв между средней и медианной заработной платой достигает 39,2%.
Для решения этих вопросов предусмотрены повышение минимальной заработной платы, рост доходов наемных работников, заработной платы гражданских служащих, увеличение средней зарплаты производственного персонала субъектов естественных монополий и индексация окладов государственных служащих каждые три года. Также предусмотрены системные меры социального партнерства.
Ранее в правительстве сообщили о том, что разрыв между средней и медианной зарплатой в Казахстане достиг 39,2%.
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