В Казахстане продолжат политику повышения заработной платы

Одним из ключевых направлений нового Комплексного плана станет дальнейшее повышение заработной платы работников. Об этом на пресс-конференции в Правительстве сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передает BAQ.KZ.

По его словам, доля фонда оплаты труда в добавленной стоимости составляет около 30,6%, а разрыв между средней и медианной заработной платой достигает 39,2%.

Для решения этих вопросов предусмотрены повышение минимальной заработной платы, рост доходов наемных работников, заработной платы гражданских служащих, увеличение средней зарплаты производственного персонала субъектов естественных монополий и индексация окладов государственных служащих каждые три года. Также предусмотрены системные меры социального партнерства.

Ранее в правительстве сообщили о том, что разрыв между средней и медианной зарплатой в Казахстане достиг 39,2%.