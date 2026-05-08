Как заемщикам договориться с банком при просрочке

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка напомнило казахстанцам о механизмах урегулирования задолженности по кредитам и займам, передает BAQ.KZ.

Как изменить условия займа

В ведомстве сообщили, что при возникновении финансовых трудностей заемщик имеет право обратиться в банк, микрофинансовую организацию или коллекторское агентство с просьбой изменить условия исполнения обязательств.

Для этого необходимо:

подать заявление;

приложить документы, подтверждающие ухудшение финансового положения (справки о потере работы, временной нетрудоспособности, инвалидности, документы о болезни или смерти близких родственников, а также другие подтверждения финансовых трудностей).

Подать заявление можно лично, через мобильное приложение либо по электронной почте, если такая возможность предусмотрена договором.

Рассмотрение обращения занимает до 15 календарных дней.

Что делать при отказе кредитора

Если заемщика не устроит решение кредитора, он вправе обратиться к банковскому или микрофинансовому омбудсману.

Для этого необходимо предоставить договор займа, график платежей, подтверждение обращения к кредитору и документы, подтверждающие финансовые сложности.

В агентстве подчеркнули, что услуги омбудсманов являются бесплатными, а их решения обязательны для исполнения банками и МФО.

При этом обратиться к омбудсману можно только после официального обращения к кредитору и получения ответа.

Казахстанцев предупредили

В АРРФР также рекомендовали не пользоваться услугами платных посредников, отметив, что заемщик может самостоятельно подать заявление как кредитору, так и омбудсману.

Что нужно знать о банкротстве

Кроме того, в ведомстве напомнили о возможности внесудебного банкротства физических лиц для граждан, которые не могут погашать задолженность.

Однако такая процедура имеет последствия:

в течение пяти лет после банкротства человек не сможет получать новые кредиты и микрозаймы,

три года будет проводиться мониторинг его финансового состояния,

повторно воспользоваться процедурой можно только через семь лет.

Ранее казахстанцам рассказывали о действующем механизме банкротства физических лиц, который позволяет снизить долговую нагрузку граждан. Процедура применяется при невозможности исполнения обязательств перед кредиторами. Внесудебная процедура применяется при задолженности до 1600 МРП (около 6,9 млн тенге) при соблюдении ряда условий: отсутствие имущества, непогашение обязательств в течение 12 месяцев и прохождение процедуры урегулирования задолженности. Процесс проходит в упрощенном формате через электронные сервисы Egov.kz и Tazalau.kz, а заявки рассматривает Комитет государственных доходов Министерства финансов.