Казахстанцам напомнили о важном ограничении в популярном банке
Речь идет об ограничении в Kaspi банке при регистрации в приложении
Пользователи приложения Kaspi.kz могут столкнуться с ограничением - сервис не поддерживает иностранные номера телефонов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finratings.kz.
В компании напомнили, что при регистрации или смене номера в приложении можно использовать только казахстанские SIM-карты. Привязать номер зарубежного оператора невозможно.
Это означает, что при попытке зарегистрироваться с иностранным номером или сменить номер на зарубежный доступ к сервису может быть ограничен.
Номер телефона в приложении используется как основной инструмент для входа и подтверждения операций. Через него проходят авторизация, подтверждение платежей и получение уведомлений.
Таким образом, без казахстанского номера полноценно пользоваться сервисом не получится. Ограничение может затронуть иностранцев, проживающих в стране, туристов, а также пользователей, сменивших номер на зарубежный.
Чтобы продолжить использование приложения, необходимо оформить казахстанскую SIM-карту и привязать номер в настройках. Сделать это можно непосредственно внутри приложения.
