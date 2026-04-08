В Казахстане пресечена деятельность преступной группы, организовавшей массовую рассылку фишинговых SMS-сообщений с целью кражи персональных данных и денежных средств граждан, передает BAQ.KZ .

Схема обмана и механизм атаки

По данным следствия, злоумышленники использовали так называемый SMS-бластер - специальное оборудование, имитирующее базовые станции сотовой связи. Устройство создавало мощный сигнал в радиусе до 300 метров, из-за чего мобильные телефоны автоматически подключались к нему и переходили на менее защищённую сеть.

После этого на устройства пользователей поступали поддельные сообщения. Технология позволяла обходить защиту операторов и рассылать до 100 тысяч SMS в час.

Подозреваемые размещали оборудование в автомобилях и перемещались по городу, выбирая места с большим скоплением людей - рынки и районы рядом с торгово-развлекательными центрами.

Сообщения приходили якобы от имени «Beeline» и «Halyk Bank» с предложением обмена бонусов. Переход по ссылкам вёл на фишинговые сайты, где пользователи вводили личные данные, включая банковские реквизиты и коды подтверждения, фактически передавая доступ к своим счетам.

Как раскрыли

Спецоперация проводилась Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры и с участием специалистов по кибербезопасности сотового оператора. В сообщении госоргана отмечают, что это первый случай пресечения подобной схемы на территории стран СНГ.

Казахстанцев предупреждают, что для защиты своих персональных и банковских данных, нужно соблюдать следующие правила:

- не переходить по подозрительным ссылкам из SMS

- не вводить персональные и банковские данные на незнакомых сайтах

- проверять информацию только через официальные источники

- помнить, что банки и операторы связи не запрашивают конфиденциальные данные через сообщения или сторонние ссылки

Напомним, с начала 2026 года только в Астане зарегистрировано около тысячи уголовных дел, связанных с интернет-мошенничеством. В то же время, по данным Генпрокуратуры, в целом по стране за первые два месяца года число таких преступлений снизилось на 8,3%. К уголовной ответственности привлечены 913 человек. Также отмечается существенный рост раскрываемости — показатель увеличился с 36,5% до 66%.

Читай также:

Названы самые опасные схемы мошенников в Астане

Что нужно знать при оформлении жилья, чтобы не попасться на мошенников

Казахстанцев предупредили о новой схеме мошенников: «пропущенная доставка»