По словам депутатов, казахстанцы, уже находящиеся в сложной финансовой ситуации из-за долгов, вынуждены дополнительно оплачивать услуги исполнителей. В ряде случаев размер удержаний достигает до 25% от суммы взыскания, что вызывает недовольство среди населения, передает BAQ.kz.

Удержания до 25% от судисполнителей

Отмечается, что ранее после возбуждения исполнительного производства должникам предоставлялся срок для добровольного исполнения обязательств, в течение которого дополнительные суммы не взыскивались. Сейчас такие условия пересмотрены, что также стало причиной обращений.

"Граждане дополнительно вынуждены оплачивать услуги частных судебных исполнителей, при этом размер удержаний может достигать в среднем до 25% от суммы взыскания. Это вызывает серьёзное недовольство, поскольку многие должники и без того находятся в сложном финансовом положении. ... В условиях роста инфляции и цен возникает вопрос: не настало ли время пересмотреть действующую систему и снизить размер удержаний в пользу частных судебных исполнителей?", - отметил Казыбек Алишев.

Что ответили в минюсте

Вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков пояснил, что действующие лимиты по оплате услуг частных судебных исполнителей были установлены еще в 2014 году.

При этом в ведомстве подчеркнули, что вместо снижения процентных ставок рассматривается вариант дальнейшего расширения цифровых механизмов - в том числе увеличение порога сумм, обрабатываемых автоматически.

Также в ведомстве разъяснили, что ставка вознаграждения не является фиксированной для всех случаев. Максимальные 25% применяются в основном к небольшим суммам взыскания - например, по штрафам. При увеличении суммы долга процент снижается и может составлять менее 10%.

Такая дифференцированная система, как пояснили в министерстве, введена для обеспечения эффективности работы исполнителей, особенно по делам с небольшими суммами, включая алименты. Без соответствующего вознаграждения подобные дела могли бы оставаться без должного внимания.

Вопрос о возможной корректировке действующих механизмов остается на рассмотрении.

