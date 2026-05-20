  • Главная
  • Новости
  • Казахстанцам рекомендовали быть осторожнее из-за Эболы в Африке

Казахстанцам рекомендовали быть осторожнее из-за Эболы в Африке

Казахстанцам рекомендовали заранее ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в стране назначения

Сегодня 2026, 16:09
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Freepik.com Сегодня 2026, 16:09
Сегодня 2026, 16:09
59
Фото: Freepik.com

В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан сделали заявление в связи со вспышкой вируса Эбола в ряде африканских стран, передаёт BAQ.KZ.

В ведомстве сообщили, что готовы предоставлять дополнительную информацию по текущей санитарно-эпидемиологической ситуации.

"Министерство иностранных дел, учитывая заявление, опубликованное  Министерством здравоохранения, рекомендует гражданам Казахстана, планирующим международные поездки, учитывать текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в связи со вспышкой вируса Эбола в нескольких странах Африки", - сообщили в МИД РК.

Казахстанцам рекомендовали заранее ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в стране назначения, соблюдать меры личной безопасности и при необходимости обращаться за местной медицинской помощью.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганда чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.

По данным ВОЗ, вспышка связана с редким штаммом вируса Bundibugyo, против которого на сегодняшний день пока нет специальной вакцины и эффективного лечения.

Эбола передается при тесном контакте с биологическими жидкостями зараженных людей или инфицированных животных. Специалисты рекомендуют перед зарубежными поездками заранее изучать эпидемиологическую ситуацию в стране пребывания и соблюдать меры личной гигиены.

После возвращения из поездки медики советуют внимательно следить за состоянием здоровья. При появлении температуры, слабости или других симптомов необходимо сразу обратиться к врачу и обязательно сообщить о поездке.

 

Самое читаемое

Наверх