Казахстанцам рекомендовали быть осторожнее из-за Эболы в Африке
Казахстанцам рекомендовали заранее ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в стране назначения
В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан сделали заявление в связи со вспышкой вируса Эбола в ряде африканских стран, передаёт BAQ.KZ.
В ведомстве сообщили, что готовы предоставлять дополнительную информацию по текущей санитарно-эпидемиологической ситуации.
"Министерство иностранных дел, учитывая заявление, опубликованное Министерством здравоохранения, рекомендует гражданам Казахстана, планирующим международные поездки, учитывать текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в связи со вспышкой вируса Эбола в нескольких странах Африки", - сообщили в МИД РК.
Казахстанцам рекомендовали заранее ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в стране назначения, соблюдать меры личной безопасности и при необходимости обращаться за местной медицинской помощью.
