Казахстанцам стали выдавать меньше кредитов: растёт ли спрос на микрозаймы?

В Казахстане сократилась выдача новых кредитов населению, однако общая задолженность продолжает увеличиваться. По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, только за сентябрь банки выдали физическим лицам займов на 1,6 трлн тенге – на 8,8% меньше, чем годом ранее. Почему получить кредит стало сложнее, могут ли казахстанцы чаще обращаться за микрозаймами и что будет с закредитованностью населения в 2027 году, выяснил корреспондент BAQ.KZ.

Почему банки стали выдавать меньше кредитов

По словам финансового советника R-Finance Армана Байганова, основная причина сокращения выдачи займов – ужесточение требований к заёмщикам.

– В первую очередь ужесточились требования к предоставлению займов. Сейчас учитывается коэффициент долговой нагрузки, необходимо подтверждать доходы. Некоторые виды косвенного дохода уже не принимаются. В результате объёмы одобрения кредитов существенно сократились, – пояснил эксперт.

Ещё одной причиной он назвал высокую закредитованность населения. По его словам, в предыдущие годы отдельные финансовые организации не всегда в полной мере учитывали платёжеспособность клиентов.

– Сейчас идёт процесс снижения закредитованности благодаря усилению контроля. Для этого необходимо определённое время, – отметил Арман Байганов.

Почему задолженность продолжает расти

Несмотря на сокращение новых выдач, общий объём задолженности казахстанцев увеличивается.

По данным АРРФР, на 1 октября 2026 года кредитный портфель физических лиц достиг 26,7 трлн тенге. С начала года он вырос на 7,6%.

Из этой суммы 17,7 трлн тенге приходится на потребительские кредиты. Их объём увеличился на 6,5%. Ипотечный портфель вырос на 12,9% – до 7,9 трлн тенге.

Эксперт объясняет, что общий кредитный портфель продолжает расти в том числе за счёт займов, выданных в предыдущие годы.

– В предыдущие годы кредитный портфель рос высокими темпами. Сейчас он тоже увеличивается, но объёмы выдачи новых займов снижаются. Соответственно, замедлились и темпы роста задолженности, – рассказал Арман Байганов.

На доступность кредитов влияет и покупательная способность населения.

Начнут ли казахстанцы чаще брать микрозаймы

Сокращение банковского кредитования вызывает вопрос: могут ли граждане, которым отказали в банках, чаще обращаться в микрофинансовые организации?

Арман Байганов считает, что существенного перераспределения спроса в пользу МФО может и не произойти.

– Я не думаю, что спрос на микрозаймы существенно вырастет, поскольку микрофинансовые компании подпадают под такое же регулирование. Там тоже действуют требования к коэффициенту долговой нагрузки, как и в банках второго уровня, – объяснил эксперт.

Вместе с тем эксперт допускает увеличение спроса на услуги ломбардов, где займы предоставляются под залог имущества.

– Возможно, больше людей будут обращаться в ломбарды, где можно получить деньги под залог драгоценностей или бытовой техники. По наблюдениям, динамика роста портфеля ломбардов превышает показатели микрофинансовых компаний и банков, – отметил Арман Байганов.

По его словам, ужесточение условий кредитования может подтолкнуть некоторых граждан к поиску займов у организаций без лицензии или частных ростовщиков.

В таких случаях заёмщики могут столкнуться с более высокими процентными ставками и мошенничеством.

Чем опасна высокая закредитованность

По мнению финансового советника, высокая долговая нагрузка прежде всего отражается на уровне жизни граждан.

Если значительная часть заработной платы уходит на погашение кредитов, у человека остаётся меньше средств на повседневные расходы.

– Если платежи по кредитам занимают основную часть заработной платы, это снижает уровень жизни населения. При возникновении временных финансовых трудностей, например из-за болезни или безработицы, высокая закредитованность может привести к неспособности обслуживать долги, – пояснил эксперт.

Почему бизнесу выдают больше кредитов

На фоне сокращения выдачи займов населению кредитование предпринимателей, напротив, увеличивается.

По данным АРРФР, в сентябре 2026 года банки выдали бизнесу новых кредитов на 2 трлн тенге – на 15,1% больше, чем годом ранее.

Особенно заметный рост наблюдается в сегменте малого и среднего бизнеса. Объём новых займов МСБ увеличился на 41,7%, а общий кредитный портфель с начала года вырос на 17% и достиг 8 трлн тенге.

При этом задолженность крупного бизнеса за аналогичный период сократилась на 8,7% – до 5 трлн тенге.

Как объяснил Арман Байганов, при кредитовании предпринимателей банки оценивают платёжеспособность бизнеса, цели финансирования и возможности погашения займа.

Условия кредитования также зависят от срока кредита, финансового положения компании и её кредитной истории.

Что будет с кредитами в 2027 году

По прогнозу финансового советника, в следующем году ситуация на кредитном рынке может остаться схожей с нынешней.

– Думаю, в 2027 году ситуация будет примерно такой же. Продолжится период адаптации финансовых организаций и клиентов к текущим условиям. Возможно, закредитованность населения немного снизится, а рост кредитного портфеля будет соответствовать динамике экономики и доходов населения, – считает Арман Байганов.

Ранее казахстанцев защитили от кредитов на 389 млн теңге.