121 человек привлечен к ответственности за организацию незаконных розыгрышей за 2025 год, передает BAQ.KZ.



Как сообщили в Министерстве туризма и спорта РК, Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи ведомства регулярно мониторит соцсети и онлайн-платформ на предмет ведения незаконной лотерейной деятельности.



По результатам мониторинга, а также по заявлениям физических лиц, поступившим в Комитет, в 2025 году к административной ответственности по части 6 статьи 445-1 КоАП РК привлечен 121 человек. Общая сумма штрафов составила 49,9 млн тенге.

- Лицам, проводившим незаконные розыгрыши, направлены извещения. В случае согласия с решением по протоколу нарушителями производится оплата штрафа. В случае несогласия материалы передаются в суд и рассматриваются в судебном порядке, - отметили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что в соответствии с законодательством Казахстана проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи, влечет штраф на физических лиц в размере 100 МРП, на субъектов малого предпринимательства (ИП) – 300 МРП.

Проведение лотереи повторно в течение года после наложения административного взыскания штраф на физических лиц – 200 МРП, на субъектов малого предпринимательства (ИП) – 750 МРП с конфискацией доходов, полученных вследствие совершения административного правонарушения.



