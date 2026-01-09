Казахстанцев оштрафовали за розыгрыши в соцсетях
Общая сумма штрафов почти 50 млн тенге.
121 человек привлечен к ответственности за организацию незаконных розыгрышей за 2025 год, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Министерстве туризма и спорта РК, Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи ведомства регулярно мониторит соцсети и онлайн-платформ на предмет ведения незаконной лотерейной деятельности.
По результатам мониторинга, а также по заявлениям физических лиц, поступившим в Комитет, в 2025 году к административной ответственности по части 6 статьи 445-1 КоАП РК привлечен 121 человек. Общая сумма штрафов составила 49,9 млн тенге.
- Лицам, проводившим незаконные розыгрыши, направлены извещения. В случае согласия с решением по протоколу нарушителями производится оплата штрафа. В случае несогласия материалы передаются в суд и рассматриваются в судебном порядке, - отметили в ведомстве.
В министерстве напомнили, что в соответствии с законодательством Казахстана проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи, влечет штраф на физических лиц в размере 100 МРП, на субъектов малого предпринимательства (ИП) – 300 МРП.
Проведение лотереи повторно в течение года после наложения административного взыскания штраф на физических лиц – 200 МРП, на субъектов малого предпринимательства (ИП) – 750 МРП с конфискацией доходов, полученных вследствие совершения административного правонарушения.
Ранее мы писали о том, что с 1 января штрафы в Казахстане начали действовать новые размеры административных штрафов.
