Генеральная прокуратура Казахстана напомнила участникам избирательного процесса о требованиях законодательства в связи с подготовкой к выборам депутатов Курултая, назначенным на 23 августа, передает BAQ.KZ.

В ведомстве отметили, что в соответствии с календарным планом Центральной избирательной комиссии выдвижение и регистрация партийных списков проходят со 2 по 23 июля. Предвыборная агитация начнется только в 18:01 23 июля и завершится в полночь 22 августа.

До завершения регистрации партийных списков проведение любой предвыборной агитации запрещено. За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность.

Кроме того, Генпрокуратура напомнила, что кандидатам, политическим партиям и лицам, действующим в их интересах, запрещено проводить благотворительные акции, бесплатно раздавать товары, оказывать услуги, выплачивать деньги или обещать материальные выгоды избирателям. Нарушение этих требований может повлечь отмену регистрации кандидата или партийного списка.

Отдельное внимание ведомство уделило деятельности средств массовой информации и пользователей онлайн-платформ. В прокуратуре напомнили, что запрещается распространять заведомо ложные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию кандидатов и политических партий. За публикацию недостоверной информации законодательством предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Также в Генеральной прокуратуре подчеркнули, что публиковать результаты социологических опросов могут только специализированные организации, соответствующие требованиям закона и заранее уведомившие Центральную избирательную комиссию. При этом любые опросы, прогнозы результатов выборов и исследования, связанные с голосованием, запрещено публиковать в течение пяти дней до дня голосования и непосредственно в день выборов.

Ведомство призвало всех участников избирательного процесса соблюдать требования законодательства и не допускать нарушений.

Читай также:

"Не поддавайтесь на провокации": Генпрокуратура обратилась к пользователям соцсетей