Казахстанцев ждут дополнительные выходные в октябре
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В октябре казахстанцы получат дополнительный выходной в связи с празднованием Дня Республики, передает BAQ.KZ.
День Республики ежегодно отмечается 25 октября и является государственным праздником.
В 2026 году праздничная дата выпадает на воскресенье. Согласно правилам переноса выходных дней, если государственный или национальный праздник совпадает с выходным, день отдыха переносится на следующий рабочий день.
Поэтому дополнительным выходным станет понедельник, 26 октября.
Сколько дней отдыха
При пятидневной рабочей неделе казахстанцев ждут три выходных дня подряд:
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24 октября, суббота – выходной;
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25 октября, воскресенье – День Республики;
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26 октября, понедельник – перенос выходного дня.
На работу после праздничных выходных необходимо будет выйти во вторник, 27 октября.
А если рабочая неделя шестидневная
Для работников с шестидневной рабочей неделей график будет другим.
25 и 26 октября будут выходными днями, тогда как суббота, 24 октября, останется рабочей.
Следовательно, дополнительный день отдыха в связи с Днём Республики получат работники как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе.
Ранее новые объекты образования открылись в стране в День Республики.