Казахстанцев ждут дополнительные выходные в октябре

В октябре казахстанцы получат дополнительный выходной в связи с празднованием Дня Республики, передает BAQ.KZ.

День Республики ежегодно отмечается 25 октября и является государственным праздником.

В 2026 году праздничная дата выпадает на воскресенье. Согласно правилам переноса выходных дней, если государственный или национальный праздник совпадает с выходным, день отдыха переносится на следующий рабочий день.

Поэтому дополнительным выходным станет понедельник, 26 октября.

Сколько дней отдыха

При пятидневной рабочей неделе казахстанцев ждут три выходных дня подряд:

24 октября , суббота – выходной;

25 октября , воскресенье – День Республики;

26 октября, понедельник – перенос выходного дня.

На работу после праздничных выходных необходимо будет выйти во вторник, 27 октября.

А если рабочая неделя шестидневная

Для работников с шестидневной рабочей неделей график будет другим.

25 и 26 октября будут выходными днями, тогда как суббота, 24 октября, останется рабочей.

Следовательно, дополнительный день отдыха в связи с Днём Республики получат работники как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе.

Ранее новые объекты образования открылись в стране в День Республики.