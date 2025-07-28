Мошенников в интернете, спекулирующих благотворительными историями, стали чаще разоблачать, передает BAQ.kz.

Такая тенденция, по словам управляющего партнера юридической компании "Пономарев, Чичков и партнеры" Булата Пономарева, прослеживается сегодня в медиапространстве Казахстана. Такие случаи чаще стали предавать огласке, поэтому теперь жители страны могут видеть, какое наказание грозит за злоупотребление человеческой добротой. Говорить о какой-то системности, что благотворительность равно бизнес, нельзя. Есть большое количество инициатив и фондов, как казахстанских, так и международных, которые оказывают реальную помощь.

"Тем не менее, вопрос об определенном реформировании самой системы предоставления благотворительной помощи актуален. Здесь нужно быть очень выверенным по одной простой причине, чтобы не допустить заурегулированности. Зачастую тем, кто нуждается в оперативной помощи, необходимо получить ее в максимально сжатые сроки. В обратном случае мы рискуем попасть в ситуацию, когда люди просто не смогут ее дождаться - например, те, кому нужна срочная операция или пересадка органов", - рассказал спикер.

Определить, кому помогать, а кому нет, достаточно сложно, констатировал юрист. Как правило, добросовестные люди, прося помощи, размещают на своих страницах всю необходимую информацию, позволяющую человеку увидеть доказательства возникших проблем, верифицировать данные. Но если человек все же попался на уловки мошенников, он может совершенно законно потребовать возврата своих средств.

"Существует понятие "неосновательное обогащение", которое закреплено в статье 953 Гражданского Кодекса РК. Это как раз тот случай, когда человек рассчитывал, что отправит деньги на какую-то адресную поддержку, но выяснилось, что они ушли на какие-то частные цели. Отправитель пожертвования, имея на руках подтверждение перевода, допустим, с карты на карту, вправе обратиться с претензией к получателю или в суд за взысканием этих денежных средств", - рассказал Булат Пономарев.

Напомним, недавно в Астане возбудили ещё одно громкое уголовное дело, связанное с благотворительностью. Сбор пожертвований якобы на лечение своего ребёнка организовали супруги Тотакановы. Об этом сообщил Верховный суд Казахстана. Эмоциональные материалы и ложные сведения о болезни несовершеннолетнего публиковались в Instagram-аккаунте в период с 2020 по 2024 годы. Значительная часть средств — свыше 1,3 миллиарда тенге — была потрачена на личные нужды: азартные игры, брендовую одежду, поездки и прочее. Для переводов использовались счета Тотакановой, её матери и даже недееспособной бабушки, умершей в 2021 году.