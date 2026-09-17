Казахстанцы не понимают преимуществ страхования жизни — эксперты

Несмотря на рост рынка страхования жизни в Казахстане, интерес граждан к этому продукту по-прежнему остается невысоким. По мнению экспертов, проблема заключается не только в финансовой грамотности населения, но и в отношении граждан к страхованию, а также в подходах страховых компаний к работе с клиентами, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам председателя правления АО «ЕНПФ» Жаната Курманова, казахстанцы в основном оформляют страховку только в связи с определенными обстоятельствами.

«Например, граждане приобретают страховой полис, когда при оформлении кредита требуется застраховать залоговое имущество или при выезде за границу необходимо медицинское страхование. При этом такие продукты, как страхование жизни, пока не стали неотъемлемой частью повседневной жизни», – отмечает Курманов.

По его словам, в развитых странах каждый важный этап жизни человека связан с определенным видом страхования. Как водители получают уведомления об окончании срока действия автомобильной страховки, так и другие страховые продукты тесно связаны с жизненными потребностями граждан.

«Страхование жизни всегда будет оставаться добровольным продуктом. Поэтому предлагать его населению, не связывая с конкретными жизненными обстоятельствами, непросто», – отметил Жанат Курманов.

На рынке нужно делать акцент не на продажах, а на разъяснении

Председатель правления АО «Halyk-Life» Гаухар Бурибаева считает, что страховые компании зачастую сосредоточены на продаже полисов, недостаточно объясняя клиентам, какую пользу они могут принести.

По ее словам, гражданам необходимо более подробно рассказывать о том, как страхование защищает от финансовых рисков и какие потенциальные риски в будущем оно позволяет снизить.

«Нам нужно говорить не только об увеличении страховых премий, но в первую очередь о повышении доверия населения к страховым продуктам. Люди должны понимать, зачем необходимо страхование жизни», – сказала она.

Доверие – одна из главных проблем рынка

Гаухар Бурибаева отметила, что одним из наиболее важных факторов для страхового рынка является доверие. По ее мнению, интерес граждан к страховым продуктам будет расти только тогда, когда они убедятся в том, что страховые компании осуществляют выплаты своевременно и в полном объеме.

По словам эксперта, сегодня финансовые возможности компаний по страхованию жизни позволяют развивать долгосрочные накопительные продукты. Такие договоры заключаются на 5, 10 или 15 лет и предусматривают долгосрочные обязательства.

Страхование жизни связано не только с финансовой грамотностью

По мнению экспертов, развитие рынка страхования жизни зависит не только от уровня финансовой грамотности населения. Важную роль также играют стратегия страховых компаний, привлекательность предлагаемых продуктов и работа по формированию доверия клиентов.

По их словам, культура страхования жизни сможет получить широкое распространение только в том случае, если страховая отрасль будет делать акцент не столько на продаже продуктов, сколько на разъяснении их важности и практической пользы для населения.

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