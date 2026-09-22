Казахстанцы получили $76 млн из Нацфонда: на что потратили деньги

С начала действия программы «Национальный фонд – детям» казахстанцы использовали около 76,11 млн долларов накоплений. Деньги в основном направляют на улучшение жилищных условий и оплату образования.

Как сообщили в ЕНПФ, с 1 февраля 2024 года по 1 сентября 2026 года выплаты получили 365 553 человека.

На что потратили деньги в 2026 году

Только с начала 2026 года целевыми накоплениями воспользовались 170 156 казахстанцев. Общая сумма выплат составила 44,84 млн долларов.

Большая часть средств пошла на жилье. 119 279 человек использовали более 31 млн долларов на улучшение жилищных условий.

Еще 50 877 человек направили 13,83 млн долларов на образование.

При этом получатель не обязан использовать все накопления сразу. Можно потратить только часть денег, а оставшуюся сумму сохранить на целевом накопительном счете.

Чаще всего деньги оставляют копиться на жилье

Самым популярным способом использования средств на жилье стало пополнение вклада в жилищные строительные сбережения.

Так поступили 117 712 человек, направив на эти цели в общей сложности 30,51 млн долларов.

Еще 788 молодых казахстанцев использовали накопления для первоначального взноса по ипотеке. Им перечислили 183,65 тыс. долларов.

На окончательный расчет при покупке жилья деньги направили 437 человек – общая сумма составила 102,17 тыс. долларов.

Почти $13 млн направили на учебу в Казахстане

Среди тех, кто использовал деньги на образование, большинство оплатили обучение в казахстанских учебных заведениях.

Такие выплаты получили 47 584 человека на общую сумму 12,96 млн долларов.

Еще 2 309 казахстанцев пополнили образовательные накопительные вклады на 587,56 тыс. долларов.

На обучение за рубежом средства направил 861 человек. Общая сумма таких выплат составила 220,44 тыс. долларов.

Сколько сейчас накоплено у детей

Размер накоплений зависит от того, сколько лет ребенок участвует в программе. Деньги продолжают инвестироваться, поэтому к ежегодным начислениям добавляется инвестиционный доход.

По данным ЕНПФ, у детей, участвующих в программе все три года, совокупная сумма накоплений достигла 370,56 доллара. За два года накопилось 263,93 доллара, за один год – 130,71 доллара.

По итогам 2025 года на каждого ребенка было начислено 130,71 доллара. Годом ранее начисление составляло 129,38 доллара, а за 2023 год – 100,52 доллара.

Когда можно забрать деньги

До достижения ребенком 18 лет средства остаются в составе активов Национального фонда и продолжают инвестироваться.

После совершеннолетия накопления можно использовать на улучшение жилищных условий или оплату образования.

Проверить участие ребенка в программе и размер начислений родители могут через kids.enpf.kz, eGov.kz, eGov Mobile, а также в приложениях некоторых банков.

Получатели, которым исполняется 18 лет, получают доступ к информации о своих накоплениях самостоятельно. Для использования денег им необходимо обратиться к одному из уполномоченных операторов. Сейчас это Отбасы банк, Halyk Bank и Банк ЦентрКредит.

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