Казахстанцы позитивно оценивают качество своей жизни — результаты соцопроса

Большинство жителей Казахстана удовлетворены своей жизнью, отмечают улучшение материального положения своих семей и с оптимизмом смотрят на будущее.

Такие данные приводит компания DATAmetrics по итогам социологического исследования, проведённого по заказу Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК.

Опрос проводился с 13 июня по 2 июля 2026 года методом личного интервью. В нём приняли участие 8 тысяч жителей всех регионов страны, а также Астаны, Алматы и Шымкента в возрасте от 18 лет.

Что показал опрос

Одним из главных показателей социального самочувствия стала оценка собственной жизни.

Согласно результатам исследования, 63,3% участников полностью удовлетворены своей жизнью. Ещё 31,9% скорее довольны своим положением.

Таким образом, положительно оценивают свою жизнь 95,2% опрошенных.

При этом 3,4% респондентов заявили, что скорее не удовлетворены своей жизнью, а 1,1% – полностью не удовлетворены.

Как изменилось материальное положение

Положительные оценки также отражаются в восприятии финансового положения семей.

Более двух третей участников опроса – 67,6% – сообщили, что за последний год материальное положение их семьи улучшилось.

Из них 29,8% считают, что ситуация улучшилась значительно, а 37,8% отмечают небольшие положительные изменения.

Ещё 25,5% респондентов считают, что в материальном положении семьи ничего не изменилось. Об ухудшении ситуации сообщили 6,6% участников исследования.

Какие настроения преобладают в обществе

Оценки настоящего влияют и на ожидания людей относительно будущего.

По данным исследования, 78,6% опрошенных считают, что через год их семья будет жить лучше, чем сейчас.

Из них 45% ожидают значительного улучшения своего положения, а 33,6% рассчитывают на некоторые позитивные изменения.

О сохранении нынешнего уровня жизни заявили 15,9% респондентов. Ухудшения ожидают 3,4% участников опроса.

В целом результаты исследования показывают, что в обществе преобладают позитивные оценки: большинство казахстанцев удовлетворены своей жизнью, отмечают улучшение материального положения и рассчитывают на дальнейшие положительные изменения.

Исследование является репрезентативным по основным социально-демографическим параметрам населения Казахстана. Статистическая погрешность выборки при доверительной вероятности 95% не превышает ±1,1%.

Ранее Казахстан вошел в топ-25 стран мира по защите прав детей.

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