Казахстанцы пытались вывозить топливо через скрытые баки: МВД выявило 87 автомобилей

Министерство внутренних дел Казахстана продолжает борьбу с незаконным вывозом горюче-смазочных материалов за пределы страны. Особое внимание уделяется приграничным районам, где чаще всего фиксируются попытки вывоза топлива по теневым схемам, передает BAQ.KZ.

По данным МВД, сейчас в приграничных зонах работают 59 постов патрульной полиции. Полицейские проверяют транспорт на предмет незаконной перевозки ГСМ, в том числе автомобили повышенной проходимости и переоборудованный коммерческий транспорт.

Одним из наиболее показательных случаев стало задержание автобуса в Кордайском районе Жамбылской области. Во время проверки сотрудники полиции обнаружили, что конструкция транспортного средства была самовольно изменена. Внутри находились скрытые дополнительные топливные баки объемом по 600 литров каждый.

Всего за последние два месяца правоохранители пресекли попытки вывоза около 17 тонн горюче-смазочных материалов. За этот период выявлено 87 автомобилей с незаконно увеличенными бензобаками. Владельцы транспортных средств привлечены к административной ответственности.

Параллельно ведется работа по выявлению станций технического обслуживания, которые занимаются установкой дополнительных топливных емкостей. Совместно с органами государственных доходов полицейские проверили 16 СТО. По итогам рейдов в отношении шести владельцев объектов собраны административные материалы.

В МВД подчеркнули, что работа по пресечению незаконного вывоза топлива будет продолжена. Ведомство намерено и дальше усиливать контроль в приграничных районах для предотвращения теневых схем и защиты экономических интересов страны.

Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщал, что на данный момент казахстанские нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме, обеспечивая потребности внутреннего рынка. Запасы бензина, дизельного и авиационного топлива в стране превышают 1 млн тонн, что позволяет полностью покрывать текущий спрос потребителей. В приоритетном порядке нефтепродуктами обеспечиваются автозаправочные станции, сельскохозяйственные товаропроизводители, а также отечественные авиаперевозчики. Дефицита горюче-смазочных материалов не наблюдается. На постоянной основе проводится мониторинг производства, отгрузки и запасов ГСМ.

Внимание уделено мерам по недопущению незаконного вывоза нефтепродуктов. В настоящее время действует приказ Министерства энергетики на запрет вывоза автотранспортом за пределы Казахстана отдельных видов нефтепродуктов и легких дистиллятов железнодорожным транспортом, введено ограничение на пересечение автотранспортом государственной границы не более 1 раза в сутки.